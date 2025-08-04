Под нее многие представляли себя гангстерами: какая песня взорвала 1995 год и популярна до сих пор

Трек разрывал все чарты в 90-х

Прошло уже не одно десятилетие с момента выпуска этой песни, но она все еще не потеряла актуальности. В свое время композиция звучала везде: на радио, телевидении и дискотеках. Сейчас также много людей, которые имеют ее в своем плейлисте.

В 1995 году американский рэпер Coolio вместе с лейблами Tommy Boy, Warner Bros. и MCA выпустил композицию Gangsta’s Paradise. Песня вошла во второй альбом Coolio под таким же названием Gangsta’s Paradise.

Gangsta’s Paradise стала самым продаваемым треком в 1995 году в Billboard Hot 100. Также это первый трек жанра рэпа, занявший первую строчку в Великобритании. А журнал Billboard внес сингл в "500 лучших поп-песен всех времен".

Coolio — Gangsta’s Paradise, фото Getty Images

Интересно, что композиция начинается строкой из Псалма 23:4: "Когда я иду по долине тени смерти", а затем содержит следующие слова: "Я смотрю на свою жизнь и понимаю, что ничего не осталось". Это одна из немногих песен исполнителя, не содержащая нецензурной лексики.

Coolio отметили престижной премией Грэмми за лучшее сольное рэп-исполнение, двумя наградами MTV Video Music Awards за лучшее рэп-видео и лучшее видео из фильма, а еще премией Billboard за этот трек. Gangsta’s Paradise занимала первые строчки в таких странах, как США, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Швеция, Австрия, Дания и другие.

Режиссером клипа стал Антуан Фукуа, тогда как актрисой — Мишель Пфайффер. Песня звучала в фильме "Опасные умы" и видеоработу посвятили этой ленте. Позже трек был использован в картинах "Плохой учитель", "Зеленый шершень", "Кровью и потом: Анаболики".

Coolio — Gangsta’s Paradise

Ранее "Телеграф" рассказывал о треке, который миллионы людей слушают и поныне. Его выпустили в 1993 году.