Звучала из каждого утюга: какая песня стала самой популярной в 1998 году и о чем она

Этот трек часто включали на телевидении и радио

Период 90-х годов прошлого века запомнился бумом качественной украинской музыки, которая звучала, в частности, на хит-параде "Территория А". Также в это время выпускали мощные треки за рубежом, которые впоследствии получали популярность в Украине.

В 1998 году одной из самых популярных композиций в Украине стала "Там, де нас нема" группы "Океан Эльзы". Она вошла в одноименный альбом коллектива. Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук создал ее весной 1997 года. Тогда он находился на корабле в Киеве, где было холодно и снежило. В то же время во Львове в тот момент была хорошая погода, отсюда и появились строки "там, де нас нема, там не падає зима".

Именно на трек "Там, де нас нема" группа сняла свой дебютный профессиональный видеоклип. До этого были неофициальные работы во Львове — "В очах твоїх я небо бачу" и Long time ago. Интересно, что клип на композицию "Там, де нас нема" стал первой украинской видеоработой, которую показали на канале MTV.

"Океан Эльзы" — "Там, де нас нема"

За этот трек "Океан Эльзы" в 1999 году получил награду "Золотая жар-птица" на фестивале "Таврийские Игры". Кроме этого, "Там, де нас нема" вошла в альбомы-сборники лучших треков группы, в частности "1221", "Вибране…" и "Океан Эльзы: The Best Of".

В общем "Там, де нас нема" стала одной из самых популярных песен "Океана Эльзы". Музыканты часто исполняют ее во время концертных туров, как в Украине, так и за рубежом.

