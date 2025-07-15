Стала криком души и зацепила миллионы: какой была самая популярная песня 1995 года и о чем в ней говорится

Эта песня стала популярной во всем мире

Многие композиции, которые были безумно популярны в 90-х, считаются хитами и сегодня. А все потому, что в них закладывали мощные смыслы и глубокие ценности, которые остаются актуальными всегда, поэтому отзываются современникам. А недавно мы рассказывали, от чего умер и где похоронен легендарный певец Майкл Джексон.

В частности, в 1995 году одной из самых популярных была песня Earth Song, которая на украинский переводится как "Песня Земли". Она принадлежит всемирно известному американскому поп-певцу Майклу Джексону. Композиция стала призывом к обществу, чтобы задуматься о нашей планете и прекратить ей вредить. Она поднимает проблемы загрязнения окружающей среды, вырубки лесов, убийства животных и расизма.

Текст трека Майкл написал в 1988 году, когда выступал в Австрии с туром Bad World Tour. Первая демо версия композиции появилась в 1989 году, а вторая — в 1990. Однако тогда Джексон считал ее еще не полностью готовой.

Майкл Джексон в 1995 году, фото Getty Images

Поэтому артист вернулся к композиции в 1994 году, и через год она вошла в альбом HIStory: Past, Present and Future, Book I. В 1995 году вышел клип на Earth Song, в котором воспроизвели смыслы песни: показали кадры вырубленных лесов и убитых животных, а также разные народы. В 1997 году певец получил "Грэмми" за этот клип.

Песня привлекла внимание миллионов слушателей не только в США, но и во всем мире. Сейчас на YouTube клип на трек Earth Song уже набрал более 486 миллионов просмотров. Композиция стала одной из самых мощных в карьере Джексона, а также манифестом для нашей планеты.

Майкл Джексон – Earth Song

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