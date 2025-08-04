Стала танцевальным хитом во всем мире: что известно о самой популярной песне 2004 года

Песня стала одной из лучших в карьере этой исполнительницы

С начала 2000-х прошло уже много времени, однако некоторые песни тех лет и сейчас мысленно возвращают в тот период. Одна из таких — известный иностранный трек, который звучал на радио, телевидении, дискотеках. Также его выбирали рингтоном на телефонах.

В 2004 году "разрывала" все чарты песня всемирно известной американской исполнительницы Бритни Спирс — Toxic. Композиция вошла в четвертый студийный альбом певицы под названием In the Zone. Танцевальный сингл раздавался везде и становился хитом дискотек.

В песне речь идет о нездоровых отношениях между женщиной и женатым мужчиной. Бритни воспевает привязанность к человеку, от которой она не может избавиться. Однако эти чувства дают ей яркие эмоции, потому героиня не завершает эти отношения.

Бритни Спирс в 2004 году, фото Getty Images

Песня Toxic на протяжении 4 недель занимала первое место на разных радиостанциях. Она занимала также первые строчки в мировых чартах. В частности, в Великобритании было продано 268 тысяч копий зажигательного трека. В США приобрели 1 миллион дисков с композицией, во Франции – 125 тысяч, в Австралии – 70, в Норвегии – 20. Также трек занял девятую строчку в чарте Billboard Hot 100.

В 2005 году Спирс получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за Toxic. Трек стал одним из самых популярных в мире в жанре поп-музыки. Его продолжают слушать и сейчас.

По состоянию на август 2025 клип на композицию просмотрело 732 миллиона пользователей на Youtube. В видеоработе Бритни превратилась в стюардессу, одетую в соблазнительное платье. Также в клипе Спирс примерила образ супергероя, который осуществляет поставленную задачу.

Бритни Спирс — Toxic

Ранее "Телеграф" писал о самом популярном треке 1998 года, который вы могли слышать. Его включали на хит-параде "Территория А".