Під неї багато хто уявляв себе гангстером: яка пісня підірвала 1995 рік і популярна досі

Трек розривав усі чарти у 90-х

Минуло вже не одне десятиліття з моменту випуску цієї пісні, але вона все ще не втратила актуальності. Свого часу композиція лунала скрізь: на радіо, телебаченні та на дискотеках. Зараз також є багато людей, які мають її у своєму плейлисті.

У 1995 році американський репер Coolio разом із лейблами Tommy Boy, Warner Bros. та MCA випустив композицію Gangsta's Paradise. Пісня увійшла до другого альбому Coolio під такою ж назвою Gangsta's Paradise.

Gangsta's Paradise стала найбільш продаваним треком у 1995 році в Billboard Hot 100. Також це перший трек жанру репу, який зайняв першу сходинку у Великій Британії. А журнал Billboard вніс сингл до "500 найкращих поп-пісень усіх часів".

Coolio - Gangsta's Paradise, фото Getty Images

Цікаво, що композиція починається рядком з Псалма 23:4: "Коли я йду долиною тіні смерті", а потім містить такі слова: "Я дивлюся на своє життя і розумію, що нічого не залишилося". Це одна з небагатьох пісень виконавця, яка не містить нецензурної лексики.

Coolio відзначили престижною премією "Греммі" за найкраще сольне реп-виконання, двома нагородами MTV Video Music Awards за найкраще реп-відео та найкраще відео з фільму, а ще премією Billboard за цей трек. Gangsta's Paradise займала перші рядки у таких країнах, як США, Велика Британія, Ірландія, Франція, Німеччина, Італія, Швеція, Австрія, Данія та інших.

Режисером кліпу став Антуан Фукуа, тоді як акторкою — Мішель Пфайффер. Пісня лунала у фільмі "Небезпечні уми" і відеороботу присвятили цій стрічці. Пізніше трек використали у картинах "Поганий учитель", "Зелений шершень", "Кров'ю і потом: Анаболіки".

Coolio - Gangsta's Paradise

Раніше "Телеграф" розповідав про трек, який мільйони людей слухають і дотепер. Його випустили у 1993 році.