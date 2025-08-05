Вы его точно видели и думали, что это сорняк. Какое растение на вашем огороде является витаминной "бомбой"

Это растение точно есть почти у каждого во дворе или огороде

На огородах растет один "нахал", которого мы привыкли считать обычным сорняком и без сожаления выпалываем с грядок, хотя на самом деле он является чрезвычайно полезным растением — ведь содержит много питательных веществ, полезных для человека.

Это — портулак, известный также как "зеленый доктор" или "коврик". Он почти гарантированно есть на каждом огороде и может вредить другим "зеленым соседям", ведь имеет одну особенность: он стелется по земле, закрывая почву и не давая солнечным лучам ее прогревать.

Пользователь ТикТок dimsadgorod5 говорит, что это растение может лечить сердце, желудок и нервы, ведь в нем много витаминов и питательных веществ, в частности омега-3, витамины А, С, Е, железо, магний, кальций, куча антиоксидантов и т.д.

Итак, портулак – съедобный. Некоторые употребляют его сырыми, но блоггер поделилась двумя рецептами: в одном она сварила портулак и добавила специи, а в другом приготовила что-то вроде омлета — с добавлением перца, лука, помидора и спаржи.

Портулак съедобный

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на огороде можно использовать пластиковые бутылки.