Никогда не выбрасывайте. Пять способов использовать пластиковые бутылки на даче

Речь идет не о декорировании участка

На даче очень многие вещи получают вторую жизнь, не исключением здесь станут и пластиковые бутылки. И речь не о декоре, а о создании действительно нужных и полезных вещей.

"Телеграф" расскажет, почему не надо выбрасывать пластиковые бутылки на даче и как их можно использовать. Заметим, что на функциональность бутылок влияет и их размер, и ширина горлышка.

Перед использованием пластиковых бутылок следует их хорошо вымыть, снять этикетку и просушить. В большинстве своем бутылки используют именно в садоводстве, где с их помощью можно создать и капельный полив, и выращивать саженцы.

Как использовать пластиковые бутылки на даче

Парник для рассады

Пластиковая бутылка хорошо подойдет в качестве небольшого парника для маленьких растений. Для этого прозрачную бутылку нужно разрезать пополам и вставить в зону, где есть растение. То есть рассада должна находиться внутри бутылки. Таким образом достаточно хорошо черенковать розы.

Парник из бутылок

Защита черенков

Срезанные бутылки можно использовать для защиты черенков от вредителей и воздействия среды. Однако в таком случае растения надо накрывать срезанной частью бутылки с горлышком, чтобы оно было открыто. Если же его закрыть и постоянно увлажнять почву, укоренение произойдет быстрее.

Бутылка для черенкования

"Чехол" для стволов молодых деревьев

Довольно часто зимой молодые деревья погибают от морозов или грызунов, которые их грызут. Но растения можно защитить, для этого бутылку следует разрезать вдоль, снять верхнюю часть и одеть на ствол. Для надежности можно обмотать агроволокном и т.п.

Система полива

Из бутылок достаточно легко сделать капельный полив, особенно если использовать большие баклажки. К примеру, сделайте отверстия в крышке бутылки, наполните водой и плотно закрутите.

Как сделать полив из бутылки

Рассеиватель воды для шланга

Из ненужной пластиковой бутылки можно сделать простой и эффективный рассеиватель воды. В дне бутылки нужно проколоть отверстия и прикипеть ее к шлангу. Эта конструкция поможет умеренно распределить воду меж растениями.

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