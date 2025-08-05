Ви її точно бачили та думали, що це бур'ян. Яка рослина на вашому городі є вітамінною "бомбою"

Ця рослина точно є майже у кожного на дворі чи городі

На городах росте одна "нахаба", яку ми звикли вважати звичайним бур’яном і без жалю виполюємо з грядок, хоча насправді вона є надзвичайно корисною рослиною — адже містить багато поживних речовин, корисних для людини.

Це — портулак, відомий також як "зелений лікар" або "коврик". Він майже гарантовано є на кожному городі й може шкодити іншим "зеленим сусідам", адже має одну особливість: він стелиться по землі, закриваючи ґрунт і не даючи сонячним променям його прогрівати.

Користувачка ТікТок dimsadgorod5 каже, що ця рослина може лікувати серце, шлунок і нерви, адже в ній багато вітамінів і поживних речовин, зокрема омега-3, вітаміни А, С, Е, залізо, магній, кальцій, купа антиоксидантів тощо.

Отже, портулак — їстівний. Дехто вживає його сирим, але блогерка поділилася двома рецептами: в одному вона зварила портулак і додала спеції, а в іншому приготувала щось на кшталт омлету — з додаванням перцю, цибулі, помідора та спаржі.

Портулак їстівний

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як на городі можна використати пластикові пляшки.