И далеко ехать не надо: рыбак поймал карася-"монстра" в киевском ставке (фото, видео)

Рыба весила почти килограмм

В Киеве не так много мест для действительно продуктивной рыбалки, однако все же пара ставков с "монстрами" есть. К примеру, в Святошинском районе.

Об этом рассказал рыбак в сети. По его словам, он был очень удивлен размерами карасей в пруду №15 в Святошино.

"Караси не дают половить окуня. Каждая микрушная рыбалка дарит хорошего бонусного карася. То ли сезон сейчас такой, то ли просто повезло, но факт остается фактом", — написал мужчина.

Мужчина поймал большого карася в Святошине

Ставок в Святошине на карте

Он также опубликовал фото, на которых видно, что пойманный карась достаточно большого размера. Рыба в два раза больше ладони рыбака, а на вес, говорит рыбак, примерно 600 г. Мужчина также добавил, что поймал эту рыбу на Worm 1.6 – универсальную приманку. Он подчеркнул, что это обеспечивает ему хороший улов на большинстве водоемов.

Карась, которого поймали в ставке Святошина

Окунь, которого поймали в ставке Святошина

Заметим, что за рыбалку в Киеве мужчина поймал речного окуня и карася обыкновенного или золотого. Окунь – это хищная пресноводная рыба семейства Окуневых, обитающая в пресноводных водоемах этих регионов. Эта рыба предпочитает глубокие реки и озера с медленным и отсутствующим течением.

Карась обыкновенный — рыба семейства карповых. Обитает в пресноводных водоемах, преимущественно в озерах, водохранилищах и прудах. Во многих водоемах этот вид исчез из-за изменений гидрологического, химического, биологического режима водоемов, вызванных гидротехническими стройками.

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