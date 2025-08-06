Ползучий наглец на огороде может оказаться очень полезным: как он выглядит

От него почти невозможно избавиться

Многие даже не догадываются, что на их огороде растут сорняки, содержащие в себе кучу питательных веществ. Среди них будет и пырей ползучий.

Пырей ползучий, известный еще как полевой пырей, не просто сорняк, а цельный источник полезных свойств. Уже давно растение применяют в народной медицине, например, как и пользователь ТикТок "home.student".

По словам девушки, она сушит корень пырея, чтобы использовать его как средство, снижающее сахар в крови. То есть, он является частью диабетического сбора.

Как выглядит пырей

Это многолетняя трава, которая может достигать 40-150 сантиметров высоты. Стебли — прямые, иногда немного изогнутые. В то же время ее листья плоские и могут вырасти до 40 сантиметров длиной. А в период с июня по август пырей выпускает цветочные колоски, которые имеют желтовато-зеленый цвет.

Колосья пырея

Что ценного есть в пырея

Корень этого сорняка содержит каротин, аскорбиновую кислоту, фруктозу и кучу минералов — калий, магний, кальций, цинк, марганец и другие.

Корень пырея

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть растения, которые могут охладить комнату.