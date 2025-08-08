Это не вымышленный персонаж, а коренной украинец. Где живут Бетманы в Украине

Есть две версии происхождения этой фамилии

Фамилия Бетман в Украине хоть и не связана с персонажем из мультфильма, но ассоциируется именно с ним. Сколько же людей его имеет?

Фамилия Бетман не очень распространена в Украине. По данным портала "Рідні", носителей этой фамилии всего 5 человек. Один человек с такой фамилией живет в Ахтырке на Сумщине, остальные — в Макеевке Донецкой области, ныне временно оккупированной Россией.

Фамилия Бетман в Украине

Кроме этого, в Украине есть еще фамилия Бетманова. Таких людей на территории нашей страны проживает всего три человека. Все живут в Одессе, вероятнее всего это семья.

Фамилия Бетманова

Происхождение фамилии имеет профессиональные корни. Оно могло образоваться от старого слова, что обозначало личность определенной профессии либо рода занятий. Возможно происхождение от профессионального термина, связанного с торговлей или ремеслом. В некоторых случаях такая фамилия могла быть видоизмененной формой других немецких или еврейских фамилий.

Поэтому если у вас эта фамилия, то, скорее всего, ваши предки занимались торговлей или имели немецкие или еврейские корни.

