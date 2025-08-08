Это не вымышленный персонаж, а коренной украинец. Где живут Бетманы в Украине
Есть две версии происхождения этой фамилии
Фамилия Бетман в Украине хоть и не связана с персонажем из мультфильма, но ассоциируется именно с ним. Сколько же людей его имеет?
Об этом расскажет "Телеграф". А также, где живут люди с такой фамилией и что она значит.
Фамилия Бетман не очень распространена в Украине. По данным портала "Рідні", носителей этой фамилии всего 5 человек. Один человек с такой фамилией живет в Ахтырке на Сумщине, остальные — в Макеевке Донецкой области, ныне временно оккупированной Россией.
Кроме этого, в Украине есть еще фамилия Бетманова. Таких людей на территории нашей страны проживает всего три человека. Все живут в Одессе, вероятнее всего это семья.
Происхождение фамилии имеет профессиональные корни. Оно могло образоваться от старого слова, что обозначало личность определенной профессии либо рода занятий. Возможно происхождение от профессионального термина, связанного с торговлей или ремеслом. В некоторых случаях такая фамилия могла быть видоизмененной формой других немецких или еврейских фамилий.
Поэтому если у вас эта фамилия, то, скорее всего, ваши предки занимались торговлей или имели немецкие или еврейские корни.
