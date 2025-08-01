И об этом мечтала каждая девочка: раритетных кукол из СССР выставили на продажу в Украине (фото)

Большинству из них более 40 лет

В СССР многие дети не имели возможности получать то количество игрушек, которое хотели. Особенно это касалось кукол, которые сейчас продают за немалые деньги.

Соответствующие объявления появились на портале по продаже подержанных вещей. Стоимость куклы зависит от ее размера, состояния и т.п.

Кареглазая блондинка

Кареглазую блондинку в платье в клетку продают за 657 грн. Она изготовлена в Германской демократической республике (ГДР). Этой кукле не менее 40 лет. По словам продавца, она в достаточно хорошем состоянии, имеет оригинальную одежду, руки и ноги подвижны. Глаза с ресницами моргают. Высота куклы 29 см.

Объявления по продаже куклы из СССР

Кукла в платье

На фото видно, что кукла имеет хорошее состояние, одетая в красное клетчатое платье и нижнее белье. Волосы чистые, хотя немного испорчена укладка.

Сероглазая девушка с русыми волосами

Куклу с короткими русыми волосами и серыми глазами продают за 650 грн. Она имеет высоту 27 см и изготовлена также в Германской демократической республике (ГДР). Все части тела подвижны, имеет оригинальную одежду.

Объявления по продаже куклы из СССР

На фото видно, что состояние куклы достаточно хорошее, без повреждений. Одета она в красную блузку и шорты в клетку. Продавец говорит, что есть торг — может уступить 10-20 грн.

Продают куклу из СССР

Синеглазая блондинка

Эту куклу продают за 227 грн. Ее высота составляет 18 см, руки и ноги подвижны, без царапин. По словам продавца, на пятке имеет небольшой дефект — дырочку.

Объявления по продаже куклы из СССР

Кукла из СССР

На фото видно, что кукла имеет довольно длинные белые волосы, собранные в хвост, а также зеленое клетчатое платье. Отличительная черта этой куклы — приближение ее к взрослой женской фигуре, ведь хорошо выраженная талия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают культовые часы из СССР.