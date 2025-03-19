В ее честь названа планета: интересные факты о Лине Костенко к ее 95-летию

В этот день свой юбилей отмечает выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко

Лина Костенко — легендарная украинская поэтесса, шестидесятница и общественная деятельница. Ее детство проходило во время Второй мировой войны, а творчество было под запретом в Советском союзе. Она отказывалась от государственных наград в независимой Украине, а еще ее называют "совестью нации". В этот день, 19 марта, Лина Костенко отмечает 95-й день рождения.

В честь дня рождения "Телеграф" собрал самые интересные факты о выдающейся украинской поэтессе Лине Костенко.

Интересные факты про Лину Костенко

Мечтала стать летчицей

Мало кто знает, что в детстве будущая поэтесса мечтала стать летчицей и покорять небо. Как-то будучи еще маленькой Лина взяла мамин зонтик и решила "прыгнуть с парашютом". Поскольку в ее фантазиях парашют должен быть белым, то сняла черную ткань с каркаса зонта, обмотала его белой простыней и прыгнула с ним с чердака. Конечно, сильно забилась, но даже не плакала и не жалела о своем поступке.

Детство во время Второй мировой войны

Вторая мировая война началась, когда Лине Костенко было 11 лет. Детские воспоминания о войне позже отразились и в творчестве поэтессы.

Дочь "врага народа"

У Лины Костенко в советские времена было клеймо дочери "врага народа". Отца поэтессы Василия Костенко, который знал 12 языков и был выдающемся педагогом, в 1936 осудили на 10 лет концлагерей. Этот факт тоже отразился на жизни Лины, в университете ее считали "неблагонадежной".

Роман с Симоненко

В прошлом ходили слухи, что у Лины Костенко был роман с поэтом Василием Симоненко. Он был сильно увлечен молодой коллегой по перу несмотря на то, что она была на 5 лет старше него.

"У них тайная любовь была, хотя Лина старше его на 5 лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавинкой в ​​глазах – настоящая красавица", – вспоминал поэт Николай Сом.

В ее честь названа планета

Мало кто знает, что в честь Лины Костенко названа одна из малых планет Солнечной системы — имя "Линакостенко" в 2015 году дали планете № 290127.

Отказ от звания "Герой Украины"

В 2005 году легендарная поэтесса Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины. Тогда она заявила, что для общения с народом поэтам нужно только слово. "Никакие погремушки я не возьму", – сказала поэтесса. Также она отказалась и от премии "Золотой писатель Украины".

Личная жизнь

Лина Костенко дважды была официально замужем. Первым ее мужем стал поляк Єжи-Ян Пахльовський, которому она родила дочь Оксану. Второй муж поэтессы — Василий Цвиркунов, в браке с ним родился сына Василия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит молодая жена казака Гаврилюка и что о ней известно. михаил и Ярина познакомились на Евромайдане в 2014 году.