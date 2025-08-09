Современные номера отдали под квартиры чиновников, а потом разбомбили: как выглядел один из самых роскошных отелей в Днепре

В нем часто останавливались иностранцы

В каждом городе есть здания, которые когда-то были его гордостью, но со временем исчезли. Это могли быть красивые гостиницы, популярные рестораны или целые кварталы, о которых сегодня напоминают только старые фото и воспоминания. Одним из таких утраченных мест в Днепре (тогда — Екатеринославе) был отель "Бристоль" — престижная гостиница, где останавливались состоятельные гости и царила атмосфера роскоши.

Трехэтажный "Бристоль" открылся в 1899 году на центральном проспекте, рядом с гостиницей "Пальмира". С самого начала он считался передовым по уровню комфорта.

Объявление об открытии "Бристоля"

В гостинице было 34 номера с современными на тот момент удобствами — центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством и телефоном. Внизу работал ресторан с отдельными кабинетами и бильярдной, а во дворе гостей ждали собственные экипажи, которыми можно было пользоваться бесплатно. Персонал знал несколько языков, что делало гостиницу особенно привлекательной для иногородних и иностранных постояльцев.

Отель пользовался такой популярностью, что к 1911 году его закрыли на масштабную реконструкцию. Уже в 1912-м "Бристоль" стал вчетверо вместительнее — 140 номеров, при этом добавились новые услуги: прием почты и телеграмм, касса по продаже железнодорожных билетов. Конные экипажи уступили место автомобилям — город менялся, и гостиница менялась вместе с ним.

Гостиница "Спартак", 1935 год

После 1917 года "Бристоль" превратили в госпиталь, а в 1920-м переименовали в "Спартак" и передали под квартиры чиновников и государственные учреждения. Лишь в 1926 году здание снова открыло двери для обычных постояльцев. Тогда же изменили планировку, убрав многокомнатные апартаменты в пользу небольших номеров. Плюс "Бристоль" соединили с соседней "Пальмирой", доведя общее количество номеров до 240.

Руины отеля

Но здание просуществовало не очень долго. Во время Второй мировой войны в него попал снаряд, и отель горел несколько дней. Руины отеля не убирались несколько лет. Со временем на этом месте вырос угловой жилой дом завода им. Петровского.