Пытался "пробить" клиентку: в сети завирусилось смешное видео из "Авроры"

В комментариях люди пишут, что это единичный случай

Украинцы заметили забавную ситуацию в супермаркете "Аврора". Касается она сканера штрихкодов, который вдруг начал реагировать на посетительницу. Прайсчекер пытался считать девушку как обычный товар и начал громко пикать.

Видео с этой необычной ситуацией опубликовали в ТикТоке и оно быстро набрало популярность. В ролике видно, как девушка в черно-белой полосатой майке проходит мимо специального экрана для проверки цен товаров, а тот начинает активно пикать.

Прайсчекеры – это устройства в супермаркетах, позволяющие покупателям самостоятельно проверить цену товара или наличие скидки. Для этого достаточно поднести товар к экрану, чтобы сканер считал штрих-код.

В комментариях к видео пользователи делятся, что у них тоже такое бывало не раз. Одна девушка рассказала, что у нее такая же ситуация была с красно-белым полосатым топом. Сканер при этом показывал "товар не найден". Другой посетитель отметил, что прайсчекер отреагировал даже на татуировку. "Моя мама тоже сегодня пикала, я ей говорю: все, теперь ты Пикми" (Пикми — девушка, которая пытается привлечь внимание ребят, — Ред .).

Кстати, в комментариях появилось альтернативное мнение о том, что устройство просто вышло из строя. По словам одного из пользователей, прайсчекеры часто так поступают перед поломкой и могут реагировать даже тогда, когда рядом никого нет.

