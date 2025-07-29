"Когда рак на горе свистнет". Курьезное видео с Говерлы завирусилось в сети

Украинцы уже шутят

Многие украинцы неоднократно слышали фразу "Когда рак на горе свистнет". И недавно это действительно произошло на Говерле.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети и взбудоражило украинцев. Заметим, что когда произошло событие не известно, но ролик опубликовали 26 июля.

"История одной руки Лелика, который смог подняться на Говерлу и… свистнул", — говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина держит в руках живого рака, он даже двигает клешнями. Дальше уже другой юноша подносит к раку свисток и он "свистит". Этот курьез произошел на самой высокой точке украинских Карпат — Говерле.

Заметим, что на видео свист был наложен, на самом деле рак не свистел. Хотя многие украинцы подумали наоборот. Также пользователи отмечали, что теперь тысячи людей должны выполнить обещания. Кое-кто в шутку писал, зачем юноша "заставил" рака свистнуть, ведь теперь "все пойдет кувырком".

Для справки

Выражение "Когда рак на горе свистнет" означает "никогда" или "в неопределенном будущем времени", "неизвестно когда". Оно используется для выражения невозможности осуществления чего-либо или для подчеркивания того, что что-то произойдет очень не скоро или вообще не произойдет. Зачастую этот фразеологизм используется в быту.

Напомним, что в Одессе недавно мужчина в плавках деловито вытащил из моря кусок "шахеда".

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