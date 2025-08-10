Намагався "пробити" клієнтку: в мережі завірусилося смішне відео з "Аврори"

У коментарях люди пишуть, що це непоодинокий випадок

Українці помітили кумедну ситуацію у супермаркеті "Аврора". Стосується вона сканера штрих-кодів, який раптом почав реагувати на відвідувачку. Прайсчекер намагався "зчитати" дівчину як звичайний товар і почав голосно пікати.

Відео з цією незвичайною ситуацією опублікували у ТікТоці і воно швидко набрало популярність. У ролику видно, як дівчина у чорно-білій смугастій майці проходить повз спеціальний екран для перевірки цін товарів, а той починає активно пікати.

Прайсчекери — це пристрої у супермаркетах, які дозволяють покупцям самостійно перевірити ціну товару або наявність знижки. Для цього достатньо піднести товар до екрана, щоб сканер зчитав штрих-код.

У коментарях до відео користувачі діляться, що у них теж таке бувало не раз. Одна дівчина розповіла, що у неї така ж ситуація була з червоно-білим смугастим топом. Сканер при цьому показував "товар не знайдено". Інший відвідувач зазначив, що прайсчекер відреагував навіть на татуювання. "Моя мама теж сьогодні пікала, я їй кажу: все, тепер ти Пікмі" (Пікмі — дівчина, яка намагається привернути увагу хлопців, — Ред.).

До речі, у коментарях з'явилася альтернативна думка про те, що пристрій просто вийшов з ладу. За словами одного з користувачів, прайсчекери часто так поводяться перед поломкою і можуть реагувати навіть тоді, коли поруч нікого немає.

