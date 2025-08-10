Вас легко и незаметно могут "развести" прямо на кассе: что стоит проверять перед оплатой

Вы можете взять один товар, а заплатить как за два

Покупатели даже и не догадываются, как их могут хитро обмануть в магазине. Это может произойти везде — через ценники, акции и даже если вы уже оплачиваете товар на кассе.

Одна из самых распространенных хитрых схем — это двойное сканирование товаров, особенно когда у вас много продуктов в корзине. Об этом выяснил "Телеграф".

Как это работает?

Кассир намеренно сканирует один и тот же товар дважды или даже несколько раз подряд, особенно если вы не внимательно следите за процессом. Из-за спешки или отвлечения покупатель может не заметить лишнюю позицию в чеке, и в результате платит за лишние товары, которых на самом деле нет.

Эта схема хорошо работает в больших супермаркетах, где на кассе много покупателей и кассиру трудно контролировать каждый товар. Поэтому лучше сразу внимательно проверять чек как перед оплатой, так и после нее. И не стоит стесняться требовать повторного просмотра товаров, если что-то кажется подозрительным.

