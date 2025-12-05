Укр

Любимая, с Николайчиком! Яркие поздравления в открытках девушке, жене

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Девушка получает подарок
Девушка получает подарок. Фото Freepik

Красивые поздравительные картинки для второй половинки

Праздник святого Николая всегда приносит тепло сердца, радость и веру в чудеса. 6 декабря 2025 года (по новому церковному календарю) – это идеальный день, чтобы сделать приятно любимой, выразить свои чувства и подарить немного магии.

Маленькие подарки, красивые слова и нежные открытки помогут показать, как сильно вы цените свою девушку или жену. Для приветствия можно выбрать яркие и нежные тематические открытки с Днем святого Николая Чудотворца.

В честь праздника "Телеграф" сделал подборку красочных открыток и поздравительных картинок с теплыми пожеланиями в праздник Николая Чудотворца 2025. Такие изображения можно отправить любимому человеку в соцсети или мессенджере, а также распечатать, добавив свою подпись.

С Днем святого Николая любимой: яркие открытки и картинки

с днем святого Николая открытка
открытка день святого николая
с днем святого николая картинка
день святого николая картинка
поздравления с днем святого николая картинка
поздравляю с днем святого Николая открытка
открытка поздравляю с днем святого Николая
картинка поздравляю с днем святого николая
поздравление с днем Николая Чудотворца
с днем Николая чудотворца открытка

День Святого Николая — один из самых любимых праздников года, когда близкие друзья и коллеги дарят друг другу подарки. Ранее "Телеграф" писал, что подарить любимой на Николайчика 2025.

Напомним, что христиане в этот день посещают церковь, чтобы обратиться к святому с молитвой и попросить его о покровительстве и защите. Ранее "Телеграф" публиковал текст молитвы к святому Николаю Чудотворцу, а также стихи для детей на украинском языке.

Теги:
#День Святого Николая #Поздравления #Праздники #Открытки #Церковный праздник