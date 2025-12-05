Не каждый день увидишь: молодой рыбак похвастался трофеем (видео)

Здоровенную хищницу выловили в Луцкой области

На реке Стырь в Луцкой области местный парень вытащил из воды здоровенную щуку. Он сфотографировал улов и отпустил его.

Видео с трофеем опубликовал местный телеграм-канал "Твой Луцк". Вес щуки "затянул" на 7,5 килограммов.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!

Один из мужчин на видео подчеркивает, что отпускать такую рыбу крайне важно, а не быть браконьером и ловить щуку на электроудочку.

Факты о хищнице

Щука — коварный и ловкий хищник, который умеет подстраивать свою окраску под цвет дна или водные растения. Во время нереста она способна преодолевать мелководье и загонять добычу на берег. В ее рацион входит почти все: рыба, мелкие животные и даже другие щуки, причем добыча может быть почти такого же размера, как и она сама.

В некоторых случаях самцы охраняют икру, а в период холода или недостатка пищи щука становится малоподвижной. Эта рыба растет в течение всей жизни, может достигать веса более 30 килограммов и способна обитать не только в пресной, но и в слабосоленой воде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинка похвасталась своими трофейными щуками. Ей удалось поймать 5 штук.