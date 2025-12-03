Как провести День святого Николая 6 декабря, чтобы привлечь благополучие на весь год: традиции и запреты

В этот день нужно придерживаться некоторых запретов

В Украине по новому церковному календарю День святого Николая отмечается в субботу 6 декабря. В этот день существую традиции и запреты, которых нужно придерживаться, чтобы привлечь благополучие и достаток в свой дом на весь год.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях, запретах и приметах на День святого Николая, который отмечается 6 декабря, а не 19, как было раньше.

Традиции на День святого Николая

Главной традицией и причиной, почему этот праздник очень любят дети, являются подарки. Ведь именно утром на День святого Николая малыши находят под подушкой гостинцы, которые им с помощью родителей передал святой Чудотворец.

К слову, подарки на День святого Николая принято дарить не только детям, но и взрослым. Мы уже рассказывали, что положить мужу или родителям под подушку.

Традиционно в этот праздник верующие ходят в храмы на торжественные богослужения. В этот день у святого Николая Чудотворца просят заступничества и покровительства.

Кроме того, есть традиция в этот праздник подавать милостыню и не отказывать людям в помощи, если они попросят. Считается, что если не будете отказывать просящим, то потом целый год будет благополучным.

Что нельзя делать 6 декабря?

Нельзя делать тяжелую физическую работу, убираться дома, выносить мусор, делать ремонт, стирать, шить и тд.

Запрещено ругаться, ссориться, сквернословить и желать кому-либо зла, ведь этот день предназначен для примирения.

Нельзя брать или давать деньги в долг, а лучше всего разобраться с долгами до праздника.

Погодные приметы на День святого Николая

Если день выдался ясным и морозным — зима будет суровой и снежной.

Если много инея на ветках — будет хороший урожай зерновых в следующем году.

Если в этот день снежная погода — к обильной и зеленой весне.

Если на праздник тепло — зима будет мягкой и с частыми оттепелями.

Ранее "Телеграф" рассказывал про День святого Николая по новому стилю. Когда отмечается, традиции и запреты на этот день.