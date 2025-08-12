Словно монстр выныривает из-под земли. Где находится самое загадочное устрашающие дерево Украины (фото)

Оно раскинулось на 10 соток

В Украине немало уникальных и загадочных мест, одно из них — яблоня-химера на Сумщине. Уникальное дерево, которому более 200 лет, окутано рядом легенд.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом дереве и как оно образовалось. Заметим, что яблоня растет в городе Кролевец, ее иногда называют "Кролевецкая яблоня".

Яблоня-химера — это дерево, ветви которого укоренились в землю, поэтому плодовое дерево приобрело необычный вид. Это дерево выглядит не просто, как то, в которое попала молния и оно распалось, а как нечто странное и как будто потустороннее. Ведь создается впечатление, что дерево словно выползает из-под земли.

Ветви яблони-химеры

К тому же как появилась яблоня в Кролевце, точно не известно. Однако считается, что дереву более 220 лет. По преданию его якобы посадил садовник местного князя Мещерского, который жил и был похоронен в Андреевке. Еще большей таинственности в секрет Кролевецкой яблони-колонии добавляет то, что ее происхождение и почему образовалось такое дерево до сих пор не раскрыли ученые.

В настоящее время дерево занимает площадь более 10 соток благодаря разбросанным ветвям. Яблоня до сих пор плодоносит и имеет небольшие кисло-сладкие яблоки, но главная ценность – в форме роста, а не во вкусе.

Яблоня-химера в Сумской области

Легенды о яблоне-химере

Молитва монаха. По одной из легенд, яблоню, которой уже более 200 лет, посадил монах. Он долго молился, чтобы она жила вечно, была символом бессмертия. После смерти монаха яблоня якобы склонила ветки к земле, чтобы иметь больше сил.

Оберег города. С самого начала существования яблони-химеры местные верили, что она оберегает город. Ведь ее устрашающий вид отгоняет беды и злых духов.

С самого начала существования яблони-химеры местные верили, что она оберегает город. Ведь ее устрашающий вид отгоняет беды и злых духов. Дерево-семья. Из-за своего своеобразного строения дерево называют символом семьи и единства рода. Ибо есть основная материнская ветвь, от которой отходят новые стволы.

Увидеть яблоню-химеру можно на территории Кролевецкой опытной станции садоводства в Сумской области. Она и сейчас доступна для посещения, но особенно хороша во время цветения и сбора урожая.

