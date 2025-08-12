"Сладкое" женское имя с тернопольского кладбища, которое сегодня почти забыли (видео)

Имена жительниц Тернополя, что родились более столетия назад очень необычные

Украинские имена благозвучные и красивые. Однако некоторые из них – настоящий квест для немцев, а другие сегодня почти забыты.

Пользователь с ником metabloger опубликовал в TikTok видео с тернопольского кладбища. Он показал имена женщин на памятниках, которые сегодня почти забыты. Эти женщины родились в конце XIX в начале XX века. В то время (вплоть до 1918 года) Тернополь входил в состав Австро-Венгерской империи.

Исторический контекст

С распадом Австро-Венгрии после Первой мировой войны Тернополь стал частью Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). Впоследствии, в 1920-х годах, был включен в состав Польши. Поэтому имена тех времен оказывают польское влияние. 17 сентября 1939 года Тернополь стал советским — его заняли советские войска.

Среди необычных имен, встречающихся на памятниках кладбища в Тернополе – Ликерия. Женщина по имени Ликерия родилась в 1891 году. У него есть и другие варианты — Гликерия, Ликера, Лукерия.

Ликерия означает "сладкая"

Уменьшительно-ласкательные формы имени Ликерия — Лика, Ликуся, Ликерка. Имя Ликерия имеет греческое происхождение и означает "сладкая". Оно является женской формой имени Гликерий. В древнегреческом языке слово "гликерос" (γλυκερός) означает "сладкий".

Есть ли сейчас украинки по имени Ликерия

Это имя очень редкое в современной Украине, но встречается в исторических документах и церковных календарях. Карта имен сайта "Рідні" указывает, что по состоянию на 2013 год (сведений после начала агрессии России против Украины в 2014 году нет), на территории Украины проживало 213 Ликерий, больше всего в Старожинецком районе Черновицкой области.

