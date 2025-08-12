"Солодке" жіноче ім'я з тернопільського кладовища, яке сьогодні майже забули (відео)

Імена мешканок Тернополя, що народилися понад сто років тому, дуже незвичні

Українські імена дуже милозвучні та гарні. Проте деякі з них — справжній квест для німців, а інші сьогодні майже забуті.

Користувач з ніком metabloger опублікував у TikTok відео з тернопільського кладовища. Він показав імена жінок на пам'ятниках, які сьогодні майже забуті. Ці жінки народилися наприкінці 19 на початку 20 століття. У ті часи (аж до 1918 року) Тернопіль входив до складу Австро-Угорської імперії.

Історичний контекст

З розпадом Австро-Угорщини після Першої світової війни, Тернопіль став частиною Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Згодом, у 1920-х роках, був включений до складу Польщі. Тому імена тих часів мають польський вплив. 17 вересня 1939 року Тернопіль став радянським — його зайняли радянські війська.

Серед незвичайних імен, що зустрічаються на пам'ятниках — Лікерія. Жінка на ім'я Лікерія народилася у 1891 році. Воно має й інші варіанти — Ликерія, Гликерія, Лікера, Лукерія.

Лікерія означає "солодка"

Зменшувально-пестливі форми імені Лікерія — Ліка, Лікуся, Лікерко. Ім'я Лікерія має грецьке походження і означає "солодка". Воно є жіночою формою імені Гликерій (Глікерій). У давньогрецькій мові слово "гликерос" (γλυκερός) означає "солодкий".

Чи є зараз українки на ім'я Лікерія

Це ім'я є дуже рідкісним в сучасній Україні, але зустрічається в історичних документах та церковних календарях. Карта імен сайту "Рідні" вказує, що станом на 2013 рік (відомостей після початку агресії Росії проти України у 2014 році немає), на території України проживало 213 Лікерій, найбільше у Старожинецькому районі Чернівецької області.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими українськими іменами складно живеться у Польщі. Річ у тім, що таких імен в цій країні немає, але є слова, які звучать ідентично.