Бирюзовая вода и невероятные виды: на востоке Украины есть своя "Голубая лагуна"
Это место манит красотой и чистой водой
Сезон отпусков в Украине продолжается, и есть много вариантов хорошего отдыха на разных водоемах. Одной из таких является Передаточный гранитный карьер, расположенный в Запорожье.
Передаточный карьер простирается в промышленной зоне Запорожья, в Шевченковском районе города. Он образовался на берегу реки Мокрая Московка в 1929 году. В прошлом водоем был одним из самых больших карьеров в Украине по добыче гранита. Местные еще называют ее запорожской "Голубой лагуной". Все благодаря бирюзовому оттенку воды и песчаным скалам, которые образуют красивые виды.
Впрочем, Передаточный карьер относится к местам несанкционированного стихийного купания. Здесь нежелательно заходить в воду, поскольку в ней обнаружили кишечную палочку, уровень которой превышает норму в 14 раз. К тому же, здесь достаточно глубоко — в отдельных местах, по разным данным, уровень воды достигает от 20 и до 100 метров. Хотя есть люди, которых не останавливают эти запреты.
Передаточный карьер стал популярным местом отдыха для местных и гостей Запорожья. В хорошую летнюю погоду здесь релаксирует немало людей. Люди расстилают покрывала и наслаждаются единением с природой.
Как доехать до Передаточного карьера
Вам необходимо добраться до Запорожья из любого города Украины. Это можно сделать поездом или автобусом. Карьер расположен недалеко от трассы "Харьков–Симферополь". К промзоне еще можно подъехать на автомобиле или маршрутке, а дальше придется пройтись пешком.
