Бирюзовая вода и невероятные виды: на востоке Украины есть своя "Голубая лагуна"

Это место манит красотой и чистой водой

Сезон отпусков в Украине продолжается, и есть много вариантов хорошего отдыха на разных водоемах. Одной из таких является Передаточный гранитный карьер, расположенный в Запорожье.

Передаточный карьер простирается в промышленной зоне Запорожья, в Шевченковском районе города. Он образовался на берегу реки Мокрая Московка в 1929 году. В прошлом водоем был одним из самых больших карьеров в Украине по добыче гранита. Местные еще называют ее запорожской "Голубой лагуной". Все благодаря бирюзовому оттенку воды и песчаным скалам, которые образуют красивые виды.

Передаточный карьер в Запорожье, фото akzent.zp.ua

Впрочем, Передаточный карьер относится к местам несанкционированного стихийного купания. Здесь нежелательно заходить в воду, поскольку в ней обнаружили кишечную палочку, уровень которой превышает норму в 14 раз. К тому же, здесь достаточно глубоко — в отдельных местах, по разным данным, уровень воды достигает от 20 и до 100 метров. Хотя есть люди, которых не останавливают эти запреты.

Передаточный карьер, фото Романа Косенко

В Передаточном карьере чистая вода, фото Романа Косенко

Передаточный карьер стал популярным местом отдыха для местных и гостей Запорожья. В хорошую летнюю погоду здесь релаксирует немало людей. Люди расстилают покрывала и наслаждаются единением с природой.

Передаточный карьер – популярное место отдыха, фото akzent.zp.ua

Как доехать до Передаточного карьера

Вам необходимо добраться до Запорожья из любого города Украины. Это можно сделать поездом или автобусом. Карьер расположен недалеко от трассы "Харьков–Симферополь". К промзоне еще можно подъехать на автомобиле или маршрутке, а дальше придется пройтись пешком.

Как добраться до Передаточного карьера

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересном озере, где живут пеликаны. Ехать нужно на юг Украины.