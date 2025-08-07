Об этом месте знают единицы: где можно бесплатно отдохнуть на севере Украины

Здесь можно насладиться спокойствием и отдохнуть от городского шума.

Сезон купания в Украине продолжается и есть достаточно мест, где можно поплавать в чистой воде, отдохнуть среди природы и насладиться красивыми пейзажами. Одним из таких является Пашинский карьер в Житомирской области.

Что известно о Пашинском карьере

Пашинский или Малодивлинский карьер раньше был местом, из которого добывали гранит. Однако впоследствии его затопили грунтовые воды. Сейчас максимальная глубина карьера составляет 54 метра. Дайверы рассказывали, что видели под водой горные породы, обрывы и лесные посадки. Зимой видимость в отдельных местах достигает до 20 метров, поскольку в этот сезон более чистая вода.

Преимуществами Пашинского карьера есть бирюзовая вода, много деревьев и кустов, белый песок. В то же время место пока не широко популярно среди туристов, поскольку о нем еще не знают многие люди. Карьер подойдет как экстремалам, так и любителям спокойного отдыха. Ищущие новых впечатлений могут прогуляться по скалам или заняться дайвингом. А другие могут разложить палатку, пожарить шашлык и отдохнуть на берегу водоема.

Как добраться на Пашинский карьер

Пашинский карьер расположен в микрорайоне "Пашины" в Коростене Житомирской области. Поэтому вам нужно ехать поездом или автобусом из любого областного центра в Житомир. А после этого подождать маршрутку на Коростень. Если же вы едете собственным транспортом, следует выбрать трассу Е373/М07.

