Бірюзова вода та неймовірні краєвиди: на сході України є своя "Блакитна лагуна"
Це місце манить красою і чистою водою
Сезон відпусток в Україні продовжується, і є багато варіантів хорошого відпочинку на різних водоймах. Однією з таких є Передаточниий гранітний кар’єр, розташований у Запоріжжі.
Передаточниий кар’єр простягається у промисловій зоні Запоріжжя, у Шевченківському районі міста. Він утворився на березі річки Мокра Московка у 1929 році. У минулому водойма була одним із найбільших кар’єрів в Україні з видобутку граніту. Місцеві ще називають її запорізькою "Блакитною лагуною". Усе завдяки бірюзовому відтінку води та піщаним скелями, які утворюють красиві краєвиди.
Утім, Передаточний кар’єр належить до місць несанкціонованого стихійного купання. Тут небажано заходити у воду, оскільки у ній виявили кишкову паличку, рівень якої перевищує норму в 14 разів. До того ж тут доволі глибоко — в окремих місцях, за різними даними, рівень води сягає від 20 і до 100 метрів. Хоча є люди, яких не зупиняють ці заборони.
Передаточний кар’єр став популярним місцем відпочинку для місцевих і гостей Запоріжжя. У хорошу літню погоду тут релаксує чимало людей. Люди розстеляють покривала та насолоджуються єднанням з природою.
Як доїхати до Передаточного кар'єру
Вам необхідно дістатися до Запоріжжя з будь-якого міста України. Це можна зробити потягом чи автобусом. Кар'єр розташований неподалік траси "Харків–Сімферополь". До промзони ще можна під'їхати автівкою чи маршруткою, а далі доведеться пройтися пішки.
