Бірюзова вода та неймовірні краєвиди: на сході України є своя "Блакитна лагуна"

Це місце манить красою і чистою водою

Сезон відпусток в Україні продовжується, і є багато варіантів хорошого відпочинку на різних водоймах. Однією з таких є Передаточниий гранітний кар’єр, розташований у Запоріжжі.

Передаточниий кар’єр простягається у промисловій зоні Запоріжжя, у Шевченківському районі міста. Він утворився на березі річки Мокра Московка у 1929 році. У минулому водойма була одним із найбільших кар’єрів в Україні з видобутку граніту. Місцеві ще називають її запорізькою "Блакитною лагуною". Усе завдяки бірюзовому відтінку води та піщаним скелями, які утворюють красиві краєвиди.

Передаточний кар’єр у Запоріжжі, фото akzent.zp.ua

Утім, Передаточний кар’єр належить до місць несанкціонованого стихійного купання. Тут небажано заходити у воду, оскільки у ній виявили кишкову паличку, рівень якої перевищує норму в 14 разів. До того ж тут доволі глибоко — в окремих місцях, за різними даними, рівень води сягає від 20 і до 100 метрів. Хоча є люди, яких не зупиняють ці заборони.

Передаточний кар’єр, фото Романа Косенко

У Передаточному кар’єрі є чиста вода, фото Романа Косенко

Передаточний кар’єр став популярним місцем відпочинку для місцевих і гостей Запоріжжя. У хорошу літню погоду тут релаксує чимало людей. Люди розстеляють покривала та насолоджуються єднанням з природою.

Передаточний кар’єр - популярне місце відпочинку, фото akzent.zp.ua

Як доїхати до Передаточного кар'єру

Вам необхідно дістатися до Запоріжжя з будь-якого міста України. Це можна зробити потягом чи автобусом. Кар'єр розташований неподалік траси "Харків–Сімферополь". До промзони ще можна під'їхати автівкою чи маршруткою, а далі доведеться пройтися пішки.

Як дістатися до Передаточного кар'єру

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаве озеро, де живуть пелікани. Їхати потрібно на південь України.