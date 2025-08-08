"Сегодня здесь, завтра в стойле". Новая почта попала в остроумный курьез (видео)

Упомянули и об "Укрпочте"

В сети завирусилось видео с отделением "Новой почты" и необычным транспортом. Ведь к окну выгрузки у склада подъехало не авто.

Курьезное видео набрало тысячи просмотров и комментариев. Многие оценили то, что посылку приехали забрать на возике с конем.

На видео видно, что возле одного из окон склада, где выдают крупногабаритные заказы, стоит не авто или велосипед, а тележка с конем. Доподлинно не известно, когда было снято видео и что забирали или отправляли с почты. Но, учитывая то, что приехали в отделение с немалой повозкой, вероятно, посылка была достаточно большая.

В комментарии пользователи не воздерживались от шуток, отмечая, что это "Укрпочта" приехала. Некоторые даже писали новые слоганы для "Новой почты", к примеру "Старая Новая почта", "Доставка из прошлого", или "Сегодня здесь, завтра в стойле".

Также были шутки и о том, что такой курьез мог произойти на западе Украины, в частности, в Мукачево. Кто-то отмечал, что именно так выглядит доставка "Новой почты", когда сломалось авто, но альтернатива спасла своевременную доставку посылок. Были и шутки о том, что такая курьерская доставка есть только в западных областях.

Не обошли в комментариях уже легендарную фразу украинского боксера Александра Усика "Don’t push the horses", которую он сказал во время финальной пресс-конференции перед боем с британцем Даниэлем Дюбуа.

