Необычная "акула" замечена в Черном море. Морской курьез завирусился в сети (видео)

Такое видят на курорте не в первый раз

На побережье Черного моря произошел довольно забавный курьез, который уже завирусился сети. На этот раз заметили необычную четырехлапую "акулу".

Соответствующее видео было опубликовано местными пабликами. На нем видно, что "акула", пытавшаяся попасть в воду, просто собачка.

Собаку породы мопс или бульдог одели в специальный костюм, который держит его на воде. Что-то вроде надувного круга. Однако этот жилет был голубого цвета и имел на спине плавник. Таким образом, собачка напоминала небольшую акулу.

На видео тоже видно, что любимец не заходит сам далеко в море, а бегает по побережью, куда приносит волны. Заметим, что пес вообще не боится воды и чувствует себя на пляже среди людей достаточно уверенно.

Кроме того, он достаточно сильно похож на животное из нашумевшего тренда в соцсетях о причудливых существах, созданных с помощью ИИ. Речь идет о "tralaleo tralala" — четырехлапой акуле.

tralaleo tralala

Напомним, что это не первый случай, когда в море видят такую "акулу". Ведь недавно в сети показали видео, где пес плавал с хозяином в похожем костюмчике, а иногда даже в надувном круге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина в плавках деловито вытащил из моря кусок "шахеда" в Одессе. Событие произошло в воскресенье, 27 июля. Россияне атаковали Одессу дронами, их сбивали Силы ПВО. Обломки падали в море, но далеко от берега. Вероятно, позже море прибило их к берегу.