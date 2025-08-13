Новий рівень озеленення? В мережі завірусилось відео з курйозною рослиною в центрі Полтави

У мережі вже розповіли, де ще бачили схожі рослини

У мережі завірусився дотепний курйоз з кабачками в центрі Полтави. Адже прямісінько навпроти Інститут розвитку міста росте величезний кущ кабачків.

Відповідне відео вже поширюють у Тік Ток. Зазначається, що кущ росте просто з краю тротуару.

На опублікованих кадрах показано великий кущ кабачків, які квітнуть і починають плодоносити. Цікаво, що рослина виглядає досить добре без жовтих чи засохлих листочків, а також з першими плодами. Автор відео здивувався не тільки тому, що кабачки ростуть у центрі Полтави на узбіччі дороги, а й тим, що їх ніхто не чіпає. Також відмітив і символізм цього насадження навпроти Інститут розвитку міста.

У коментарях користувачі одразу ж почали жартувати, а також писати, де ще бачили нехарактерні для місця рослини у Полтаві. Дехто писав, що на відео не кабачок, а гарбуз. За словами однієї з користувачок, на площі Соборності біля переходу в сторону ЦУМу росте хрін. Хтось додав, що на Половках росте кукурудза.

Були і коментарі про те, що на проспекті Героїв Харкова вирощують шампіньйони. Чимало людей зазначило, що краще нехай кабачок росте, аніж амброзія чи бур'яни.

