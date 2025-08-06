Зато в экраны не смотрели: эта вещь из СССР заставляла детей часами пялиться на стену (фото)

В Украине можно найти еще одно устройство, которое ушло в историю из-за технического прогресса

Если вы часто сталкиваетесь с людьми старшего поколения, которые постоянно жалуются на то, что нынешняя молодежь ничего кроме как "тупить в экраны" делать не умеет, то пришла пора напомнить, что сами они наверняка в свое время "тупили в стену". А в качестве железобетонного аргумента можно даже показать то самое устройство, которое и заставляло их это делать.

Одно из таких было выставлено на продажу на сайте бесплатных объявлений OLX по скромной цене в 500 гривен. Хотя вряд ли оно заинтересует ценителей "изысканного контента" поколения тик-тока, однако девайс можно показать им просто ради того, чтобы оценить реакцию.

Ну а люди, знакомые с духом "олдскула" помнят, что это устройство называется фильмоскоп, или диапроектор, или фильмопроектор Ф-7. Это относительно новая модель, которую производили в 80-х годах, поэтому дети 90-х их видели часто.

Подобные устройства работают по простому принципу — есть полупрозрачная пленка, которую надо заправить в щель между линзой и лампой, после чего стоит направить "ствол пушки" на стену или потолок и можно смотреть картинки. До появления светодиодных экранов по тому же принципу работали проекторы в кинотеатрах, однако в домашних условиях менять кадры приходилось прокручивая колесико руками.

Качество этого устройства, как и полагалось, оставляло желать лучшего. Лампа сильно перегревалась при длительном просмотре диафильмов, а колесико не всегда могло захватить края пленки, из-за чего ее можно было повредить.

Фильмоскоп Ф-7

Устройство весьма простое

Пленки бережно хранились, так как были дорогими

Зато в мониторы не смотрели

Как сообщалось ранее, в Украине продают фигурку в форме барана за 4000 гривен. В советское время такие считались редкостью.