О микроволновке в СССР только мечтали. Как люди разогревали себе еду

Современная кухонная техника была роскошью для обычных людей в СССР. О микроволновках в те времена никто даже не слышал, а разогрев пищи происходил совсем по-другому, порой удивительным способом.

"Телеграф" расскажет, как жили без микроволновки. Чаще в ход шла обычная сковорода и духовка.

На сковородку клали пищу, щедро поливали растительным маслом или клали кусок смальца и подогревали на плите. Вкус становился насыщенным, но пользы для здоровья такой метод прибавлял немного.

Масло

Еще один вариант – газовая духовка. Это занимало больше времени, но позволяло обойтись без лишнего жира и считалось более полезным способом.

Первые блюда обычно переливали в маленькую кастрюлю и подогревали на газу. Такая процедура требовала терпения, но именно так в советских семьях спасали холодный борщ или суп.

Сегодня с этим проблем нет. На рынке представлен огромный выбор микроволновок – от самых простых до многофункциональных моделей с грилем и конвекцией.

Они позволяют быстро и без лишнего жира разогреть любое блюдо. Так что то, что когда-то казалось недостижимой роскошью, сейчас есть почти в каждом доме. И, в отличие от советских времен, на разогрев обеда уходит не минуты, а считанные секунды.

