Дело совсем не в "вредности". За что в СССР получали молоко

После распада СССР практика бесплатного молока постепенно исчезла

Стакан молока в СССР мог быть не просто полезным перекусом, а официальной частью трудового дня. Его бесплатно выдавали на предприятиях — но не для того, чтобы побаловать работника, а как "противоядие" от вредных условий труда.

"Телеграф" расскажет, почему так поступали в СССР. Кто мог полакомиться таким продуктом.

Молоко – как средство защиты

В советской системе охраны труда существовала норма: работающим во вредных или опасных условиях полагалось ежедневно по 0,5 литра молока. Считалось, что оно выводит токсины и защищает организм от воздействия химикатов, пыли, тяжелых металлов или радиации.

Получали его:

сварщики

работники химических и металлургических заводов

шахтеры

красители

работники с радиоактивными материалами

а также некоторые работники сельского хозяйства, если они работали с пестицидами.

Молоко — по списку

Продукт выдавался не всем подряд, а по специальному списку, утвержденному санитарным врачом предприятия. Иногда вместо молока давали кефир, ряженку или выдавали талоны на молочные продукты в столовой. Существовали даже случаи злоупотреблений: некоторые работники условно "вредных" участков пытались попасть в список, потому что молоко было дефицитом, а в магазинах оно не всегда появлялось.

Почему само молоко

С научной точки зрения молоко не является универсальным "нейтрализатором ядов", но в СССР оно символизировало заботу государства о трудящихся. Хотя мы знаем, что молоко не способно "выводить" свинец или фенол, в 1960-80-х это считалось чуть ли не средством первой помощи.

После распада СССР практика бесплатного молока постепенно исчезла, уступив современным средствам индивидуальной защиты, профилактическим осмотрам и компенсациям. Но сама идея – защищать работника от вреда – остается актуальной и сегодня.

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