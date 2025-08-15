Родилась в России, но умерла в Киеве: как выглядит могила самой красивой актрисы СССР (фото)

Залунная еще при жизни установила себе надгробную плиту

Одна из самых красивых актрис СССР Валерия Заклунная, как и Мария Стрелкова, похоронена на Байковом кладбище. Несмотря на то, что Валерия родилась в России, карьеру она строила в Украине и стала одной из ведущих актрис драмтеатра им. Леси Украинки.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила звезды советского театра и кино. Сегодня, 15 августа, исполнятся 83 года со дня рождения Валерии Заклунной.

Валерия Заклунная — что о ней известно

Известная актриса Валерия Заклунная родилась 15 августа 1942 года в Сталинграде в семье выходцев из Украины. Ее отец был из Киевской области, а мама — из Полтавской.

Актриса Валерия Заклунная в молодости

В 1950 году семья решила переехать в Киев. Валерия училась в школе № 51, занималась гимнастикой, волейболом, посещала курсы домоводства, драматическую студию при клубе МВД и кружок художественного чтения.

В 1961 году будущая звезда окончила техникум водного транспорта, и два года работала на заводе при киевском НИИ "Квант". В 1966-м закончила Школу-студию МХАТ.

Валерия Заклунная пятьдесят лет работала в театре им. Леси Украинки

После выпуска ее приглашали в московские театры им. Пушкина и им. Станиславского, но Заклунная выбрала Киевский академический драматический театр имени Леси Украинки, желая быть ближе к родителям.

Благодаря своему таланту и внешности Валерия Заклунная сразу стала одной из ведущих актрис театра, сыграв все самые желанные женские роли. Также она снялась в таких кинокартинах, как "Дума о Ковпаке", "Судьба", "Место встречи изменить нельзя".

Валерия Заклунная снялась в нескольких фильмах

У Заклунной была особенная внешность, поэтому в Советском Союзе ее, как и Элину Быстрицкую, называли самой красивой актрисой. Валерия, как вспоминает ее коллега Давид Бабаев, всегда одевалась со вкусом, но любила более строгие наряды,

Валерию Заклунную называли самой красивой актрисой СССР

Известно также, что Валерия в 1986 году выезжала в зону Чернобыльской АЭС и получила вторую категорию ликвидатора последствий аварии. А еще она была депутатом Верховной Рады (2002—2006) от Коммунистической партии Украины.

Валерия Заклунная умерла в 2016 году

Где похоронена и как выглядит могила Валерии Заклунной

В последние годы советская актриса болела, но все равно выходила на сцену родного театра, ведь была задействована в аншлаговых спектаклях. Умерла Заклунная 22 октября 2016 года в Киеве на 75-м году жизни.

Валерия Заклунная похоронена на Байковом кладбище

Похоронили актрису на Байковом кладбище рядом с третьи мужем Александром Мироненко. Она установила себе гранитную плиту, как у супруга, которого пережила всего на два года. На памятнике было все, кроме даты смерти. Детей у Валерии не было, поэтому она заранее позаботилась о своем последнем пристанище.

Как выглядит могила актрисы Валерии Заклунной

