Родилась в России, но умерла в Киеве: как выглядит могила самой красивой актрисы СССР (фото)
Залунная еще при жизни установила себе надгробную плиту
Одна из самых красивых актрис СССР Валерия Заклунная, как и Мария Стрелкова, похоронена на Байковом кладбище. Несмотря на то, что Валерия родилась в России, карьеру она строила в Украине и стала одной из ведущих актрис драмтеатра им. Леси Украинки.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила звезды советского театра и кино. Сегодня, 15 августа, исполнятся 83 года со дня рождения Валерии Заклунной.
Валерия Заклунная — что о ней известно
Известная актриса Валерия Заклунная родилась 15 августа 1942 года в Сталинграде в семье выходцев из Украины. Ее отец был из Киевской области, а мама — из Полтавской.
В 1950 году семья решила переехать в Киев. Валерия училась в школе № 51, занималась гимнастикой, волейболом, посещала курсы домоводства, драматическую студию при клубе МВД и кружок художественного чтения.
В 1961 году будущая звезда окончила техникум водного транспорта, и два года работала на заводе при киевском НИИ "Квант". В 1966-м закончила Школу-студию МХАТ.
После выпуска ее приглашали в московские театры им. Пушкина и им. Станиславского, но Заклунная выбрала Киевский академический драматический театр имени Леси Украинки, желая быть ближе к родителям.
Благодаря своему таланту и внешности Валерия Заклунная сразу стала одной из ведущих актрис театра, сыграв все самые желанные женские роли. Также она снялась в таких кинокартинах, как "Дума о Ковпаке", "Судьба", "Место встречи изменить нельзя".
У Заклунной была особенная внешность, поэтому в Советском Союзе ее, как и Элину Быстрицкую, называли самой красивой актрисой. Валерия, как вспоминает ее коллега Давид Бабаев, всегда одевалась со вкусом, но любила более строгие наряды,
Известно также, что Валерия в 1986 году выезжала в зону Чернобыльской АЭС и получила вторую категорию ликвидатора последствий аварии. А еще она была депутатом Верховной Рады (2002—2006) от Коммунистической партии Украины.
Где похоронена и как выглядит могила Валерии Заклунной
В последние годы советская актриса болела, но все равно выходила на сцену родного театра, ведь была задействована в аншлаговых спектаклях. Умерла Заклунная 22 октября 2016 года в Киеве на 75-м году жизни.
Похоронили актрису на Байковом кладбище рядом с третьи мужем Александром Мироненко. Она установила себе гранитную плиту, как у супруга, которого пережила всего на два года. На памятнике было все, кроме даты смерти. Детей у Валерии не было, поэтому она заранее позаботилась о своем последнем пристанище.
