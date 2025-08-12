В его честь назвали мост в Киеве: как выглядит могила легендарного инженера Евгения Патона

Патон сделал большой вклад в развитие сварочных процессов и мостостроения

Во вторник, 12 августа, исполняется 155-летие со дня рождения известного украинского инженера-строителя Евгения Патона. Он участвовал в проектировании и строительстве моста через Днепр в Киеве, который впоследствии был назван мостом Патона. Также Евгений был отцом академика Бориса Патона, умершего в 101 год.

"Телеграф" расскажет о деятельности выдающегося ученого в области сварочных процессов и мостостроения Евгения Патона, а также где его похоронили.

Что известно о Евгении Патоне

Евгений родился в 1870 году в Ницце во Франции. Его отец был бывшим гвардейским полковником и русским консулом во Франции. Кроме Евгения, в семье было еще четверо братьев и две сестры. Получил образование в Дрезденском техническом университете и Петербургском институте Корпуса инженеров путей сообщения.

До 1895 Патоны проживали в Германии. В 1904 году Евгений принял предложение создать в Киеве кафедру конструирования мостов. В течение 1904-1938 годов Евгений возглавлял кафедру Киевского политехнического института.

Евгений Патон в молодости, фото КПИ

За свою деятельность Патон создал 350 работ. Его профилем было проектирование и строительство мостов. Ученый стал автором методов расчета рациональных конструктивных схем металлических сооружений мостов. Также он внедрял способы восстановления разрушенных мостов.

В 1910 году Евгений спроектировал Парковый мост через Петровскую аллею. А в 1925 году благодаря Патону на опорах разрушенного Николаевского цепного моста через Днепр построили мост имени Евгении Бош.

Патон был проектантом многих мостов, фото "Википедия"

В 30-е годы ученый начал исследовать электросварку. Он основал метод скоростной автоматической сварки под флюсом, который назвали "метод Патона". Евгений занимался вычислением прочности сварных конструкций, механизацией сварочных процессов и изучал основы электрической сварки плавлением. Под руководством Патона изобрели метод автоматической скоростной сварки, который имел большое значение для технического развития.

Евгений создал кафедру инженерных сооружений в Академии наук Украины. На ее основе в 1934 году был основан Институт электросварки, в котором Патон был директором до 1954 года. Во время Второй мировой войны Евгений оказал существенное влияние на обороноспособность Советского Союза. Он создал технологию и оборудование для сварки специальных сталей, например, для танковых башен.

Патон был директором Института электросварки, фото paton.ua

В 1953 году в честь Патона назвали мост через Днепр в Киеве, который возводили под его руководством. За свою деятельность Евгений получил немало наград и званий, в частности, стал Заслуженным деятелем науки УССР и Героем Социалистического Труда.

Патон был награжден большим количеством наград, фото paton.ua

Евгений состоял в браке с Наталией Будде. У супругов родилось двое детей — Владимир и Борис. Оба стали успешными учеными: Владимир – доктором технических наук и заслуженным изобретателем УССР, а Борис – инженером и материаловедом.

Смерть и могила Евгения Патона

Ученый отошел в вечность 1953 года в Киеве. Патона похоронили в Киеве на Байковом кладбище — на центральной аллее, участок №1. Ему установили высокий памятник в виде гранитной плиты, над которой возвышается бюст ученого. Архитектором мемориала, установленного в 1954 году, стал Авраам Милецкий.

Памятник Евгению Патону, фото из "Википедии"

Сын ученого, известный инженер Борис Патон, похоронен с ним и своей мамой в одной могиле. Ему изготовили такой же памятник, как и отцу — бронзовый бюст, установленный на высокой гранитной основе. Борис Патон прожил до глубокой старости и умер только в 101 год.

Могила Бориса Патона, фото Натальи Думы, "Телеграф"

Памятник Борису Патону, фото Натальи Думы, "Телеграф"

