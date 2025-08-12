Укр

В его честь назвали мост в Киеве: как выглядит могила легендарного инженера Евгения Патона

Где похоронен известный инженер Евгений Патон
Где похоронен известный инженер Евгений Патон. Фото Коллаж "Телеграфа"

Патон сделал большой вклад в развитие сварочных процессов и мостостроения

Во вторник, 12 августа, исполняется 155-летие со дня рождения известного украинского инженера-строителя Евгения Патона. Он участвовал в проектировании и строительстве моста через Днепр в Киеве, который впоследствии был назван мостом Патона. Также Евгений был отцом академика Бориса Патона, умершего в 101 год.

"Телеграф" расскажет о деятельности выдающегося ученого в области сварочных процессов и мостостроения Евгения Патона, а также где его похоронили.

Что известно о Евгении Патоне

Евгений родился в 1870 году в Ницце во Франции. Его отец был бывшим гвардейским полковником и русским консулом во Франции. Кроме Евгения, в семье было еще четверо братьев и две сестры. Получил образование в Дрезденском техническом университете и Петербургском институте Корпуса инженеров путей сообщения.

До 1895 Патоны проживали в Германии. В 1904 году Евгений принял предложение создать в Киеве кафедру конструирования мостов. В течение 1904-1938 годов Евгений возглавлял кафедру Киевского политехнического института.

Евгений Патон в молодости
Евгений Патон в молодости, фото КПИ

За свою деятельность Патон создал 350 работ. Его профилем было проектирование и строительство мостов. Ученый стал автором методов расчета рациональных конструктивных схем металлических сооружений мостов. Также он внедрял способы восстановления разрушенных мостов.

В 1910 году Евгений спроектировал Парковый мост через Петровскую аллею. А в 1925 году благодаря Патону на опорах разрушенного Николаевского цепного моста через Днепр построили мост имени Евгении Бош.

Евгений Патон деятельность
Патон был проектантом многих мостов, фото "Википедия"

В 30-е годы ученый начал исследовать электросварку. Он основал метод скоростной автоматической сварки под флюсом, который назвали "метод Патона". Евгений занимался вычислением прочности сварных конструкций, механизацией сварочных процессов и изучал основы электрической сварки плавлением. Под руководством Патона изобрели метод автоматической скоростной сварки, который имел большое значение для технического развития.

Евгений создал кафедру инженерных сооружений в Академии наук Украины. На ее основе в 1934 году был основан Институт электросварки, в котором Патон был директором до 1954 года. Во время Второй мировой войны Евгений оказал существенное влияние на обороноспособность Советского Союза. Он создал технологию и оборудование для сварки специальных сталей, например, для танковых башен.

Евгений Патон что известно
Патон был директором Института электросварки, фото paton.ua

В 1953 году в честь Патона назвали мост через Днепр в Киеве, который возводили под его руководством. За свою деятельность Евгений получил немало наград и званий, в частности, стал Заслуженным деятелем науки УССР и Героем Социалистического Труда.

Евгений Патон
Патон был награжден большим количеством наград, фото paton.ua

Евгений состоял в браке с Наталией Будде. У супругов родилось двое детей — Владимир и Борис. Оба стали успешными учеными: Владимир – доктором технических наук и заслуженным изобретателем УССР, а Борис – инженером и материаловедом.

Смерть и могила Евгения Патона

Ученый отошел в вечность 1953 года в Киеве. Патона похоронили в Киеве на Байковом кладбище — на центральной аллее, участок №1. Ему установили высокий памятник в виде гранитной плиты, над которой возвышается бюст ученого. Архитектором мемориала, установленного в 1954 году, стал Авраам Милецкий.

Памятник Евгению Патону
Памятник Евгению Патону, фото из "Википедии"

Сын ученого, известный инженер Борис Патон, похоронен с ним и своей мамой в одной могиле. Ему изготовили такой же памятник, как и отцу — бронзовый бюст, установленный на высокой гранитной основе. Борис Патон прожил до глубокой старости и умер только в 101 год.

Могила Бориса Патона
Могила Бориса Патона, фото Натальи Думы, "Телеграф"
Памятник Борису Патону
Памятник Борису Патону, фото Натальи Думы, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен известный кардиохирург Николай Амосов. Он спас тысячи человеческих сердец.

