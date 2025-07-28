Роскошнее, чем у Наполеона: как выглядит личный мавзолей Леонида Яковишина за 3$ млн, который он построил при жизни

При жизни агрария туда никого не пускали, теперь после его смерти все изменилось

Леонид Яковишин — известный украинский предприниматель с Черниговщины, который был генеральным директором агрохолдинга "Земля и Воля" и имел звание "Герой Украины" за вклад в агропромышленность. 26 июля 2025 года стало известно, что на 87-м году жизни бизнесмен умер. Теперь все обсуждают роскошный мавзолей, который он построил себе еще при жизни и никого туда не пускал.

"Телеграф" расскажет, что это за мавзолей, сколько стоило его строительство и как он выглядит внутри.

Леонид Яковишин умер на 87-м году жизни

Леонид Яковишин и его мавзолей

Леонид Яковишин — известный на всю страну аграрий, который имеет звание Герой Украины. Он построил настоящую агроимперию, был человеком богатым и любил роскошь. Об этом свидетельствует, например, мавзолей, который он построил себе при жизни и потратил на него около 3 миллионов долларов.

Мавзолей Леонида Яковишина

При жизни Яковишина в его личный мавзолей никого не пускали, а на входе стояла вооруженная охрана. Как внутри выглядит эта гробница в 2021 году показали журналисты "Суспiльного", которых сам Яковишин впустил и рассказал подробности возведения этого сооружения.

Как внутри выглядит мавзолей Леонида Яковишина

По словам агрария, мавзолей — это полностью его идея, но вдохновлялся он мавзолеем Наполеона. При этом, как отмечал Яковишин, его гробница роскошнее, чем у французского полководца. На реализацию проекта этого сооружения пошло около 10 лет времени и три миллиона долларов.

Витражи внутри мавзолея Леонида Яковишина

Внутри мавзолея можно увидеть невероятной красоты витражи — это точные копии витражей из 600-летнего немецкого храма. Также здесь есть четыре позолоченные скульптуры самого Леонида Яковишина — в 20, 40, 60 и 80 лет. А по центру размещен 23-тонный гранитный саркофаг, стоимость которого достигает 150 тысяч долларов.

Золотые скульптуры в мавзолее Яковишина

Еще тогда, в 2021 году, Леонид Яковишин завещал, что после его смерти мавзолей будет открыт для посетителей. "Мавзолей будет открыт каждый день, с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", — говорил аграрий. Похоже теперь, после его смерти усыпальню таки откроют для людей.

Мавзолей Леонида Яковишина

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