В Харькове есть дом "Ноев ковчег": почему он так называется и как выглядит

Наталья Граковская
Судьба некоторых жителей этого дома трагическая
Судьба некоторых жителей этого дома трагическая. Фото Коллаж "Телеграф"

Это здание должно было быть совершенно другим

В Харькове, на улице Сковороды, 49 и Гиршмана, 19 стоит здание достаточно необычной формы и с богатой. Этот дом знают под двумя названиями — Дом политкаторжан и "Ноев ковчег". Первое связано с его изначальным назначением, а второе — не только со своеобразной формой, навевающей ассоциации с кораблем-убежищем, но и именем архитектора.

В 1932 году Харьковское общество политкаторжан поручило Ною Моисеевичу Подгорному разработать проект здания, которое должно было объединять в себе две функции — жилую и административную. Кроме квартир, в доме должен был быть музей, библиотека и зал для лекций. Подгорный задумал дом в стиле конструктивизма. В 1934 году, когда проект был уже готов, и строительство началось, конструктивизм признали "буржуазным стилем". Архитектору пришлось переделывать проект.

Харьков Гиршмана дом политкаторжан фото
Дом политкаторжан или "Ноев ковчег"

В итоге здание приобрело черты сталинского неоренессанса. Дом построили с арками, колоннами на нижнем ярусе, симметричными балконами. При этом на дворовых фасадах и торцах остались следы изначального конструктивистского замысла.

Внешне дом состоит из двух частей: пятиэтажной, обращённой к улице Сковороды (бывшей Пушкинской), и шестиэтажной — вдоль улицы Гиршмана. Их соединяет изогнутый угол здания, который словно обтекает перекрёсток. Именно этот плавный поворот, вместе с кольцевыми балконами, и стал одной из причин, почему здание прозвали "ковчегом".

Харьков дом Ноев ковчег фото
У "Ноева ковчега" два адреса

В период сталинских репрессий многие из первых жильцов этого дома были снова арестованы, а музей закрыли. Позже здесь размещались Институт марксизма-ленинизма, спортивный факультет харьковского филиала Киевского института физкультуры, а с 1993 года — украинское отделение Международного славянского университета. В материале на сайте "Конструктивізм Харків" отмечается, что некоторое время в Доме политкаторжан жила супруга основателя театра "Березиль" Леся Курбаса — актриса Валентина Чистякова.

Отделение Международного славянского университета Харьков
Многие из первых жильцов этого дома были повторно арестованы

