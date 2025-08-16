Это копеечное средство из аптеки спасет ваш урожай: чем удобрить огурцы в августе

Во время формирования плодов огурцы нуждаются в удобрении

Август время когда созревают не только помидоры и перцы, но и поздние сорта огурцов. Сейчас, когда активно формируют плоды, овощ нужно удобрить, чтобы корневая система могла питать завязи. Сделать удобрение для огурцом можно своими руками с помощью недорогого аптечного средства.

"Телеграф" расскажет, как сделать удобрение для огурцов и как правильно его вносить, чтобы не навредить растению.

Чем удобрить огурцы в августе?

В тик-ток аккаунте "Моя Дача, Сад, Город" опубликовали видео с советами, как приготовить домашнее удобрения для огурцов. По словам автора, сделать это очень просто, а использовать можно простое аптечное средство — перекись водорода.

Огурцы нуждаются в удобрении в августе

Как оказалось, перекись водорода поможет огурцам лучше расти, развиваться и формировать завязи. Также удобрение с этим аптечным средством убережет корни огурцов от гнили, чтобы они могли напитывать плоди полезными веществами.

Все что вам нужно — сделать раствор: на 10 литров воды влить 100 миллиграмм перекиси водорода 3% из аптеки. Этот раствор нужно вносить под корень растений огурцов, чтобы он не попадал на листья и плоды.

По словам автора видео, перекись водорода оздоравливает грунт под огурцами и корневую систему овоща, а также стимулирует правильное развитие микрофлоры грунта. С таким удобрением вы получите большой урожай вкусных и хрустящих огурцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как недорого удобрить болгарский перец в августе. Чтобы был сладкий и быстрее созревал.