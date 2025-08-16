Цей копійчаний засіб з аптеки врятує ваш урожай: чим удобрити огірки у серпні

Під час формування плодів огірки потребують добрива

Серпень час коли дозрівають не лише помідори та перці, а й пізні сорти огірків. Зараз, коли активно формуються плоди, овоч потрібно удобрити, щоб коренева система могла живити зав’язі. Зробити добриво для огірка можна своїми руками за допомогою недорогого аптечного засобу.

"Телеграф" розповість, як зробити добриво для огірків та як правильно його вносити, щоб не нашкодити рослині.

Чим удобрити огірки у серпні?

У тік-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Город" опублікували відео з порадами, як приготувати домашнє добриво для огірків. За словами автора, зробити це дуже просто, а використовувати можна простий аптечний засіб – перекис водню.

Огірки потребують удобрення у серпні

Як виявилося, перекис водню допоможе огіркам краще рости, розвиватися та формувати зав’язі. Також добриво з цим аптечним засобом убереже коріння огірків від гнилі, щоб воно могло насичувати плоди корисними речовинами.

Все що вам потрібно — зробити розчин: на 10 літрів води влити 100 міліграм перекису водню 3% з аптеки. Цей розчин потрібно вносити під корінь рослин огірків, щоб він не потрапляв на листя та плоди.

За словами автора відео, перекис водню оздоровлює ґрунт під огірками та кореневу систему овочів, а також стимулює правильний розвиток мікрофлори ґрунту. З таким добривом ви отримаєте великий урожай смачних і хрустких огірків.

