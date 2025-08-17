Гороскоп на 18 августа: Львы узнают правду, а Весы будут на грани срыва

Завтра знакам Зодиака лучше не испытывать удачу

В 2025 году многие знаки Зодиака смогут добиться процветания и успеха. А пока "Телеграф" публикует гороскоп на завтра, 18 августа, чтобы вы были готовы к сюрпризам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день вас ждет неожиданный разговор, который внесет коррективы в ваши планы. Он начнется по пустякам, но завершится серьезными выводами. Следует внимательно слушать собеседника — между строк будет больше, чем в словах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Все в этот день будет крутиться вокруг финансов. Деньги вернутся к вам в неожиданный момент – возможно, это будет возврат долга или покупка, о которой вы давно мечтали. Не стоит откладывать важные дела – вы не сможете их выполнить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ожидайте новостей, которые изменят ваше настроение. Необязательно они будут плохими — скорее, такими, что заставят перестроить планы. Важно не суетиться: в медленном режиме вы сделаете больше.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эмоции завтра могут "зашкаливать". Кто-то из близких будет нуждаться в вашем понимании, даже если не скажет об этом прямо. Попытайтесь поддержать словом или действием — позже вы поймете, насколько это было важно.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот понедельник вы будете в своей тарелке – в центре внимания. Вечером вы узнаете что-то, от чего будете в шоке. Это не обязательно отрицательная новость. Возможно, близкий человек наконец-то признается вам в чем-то, что давно скрывал.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День заставит вас выйти из рутины. Кто попросит помощи, и эта ситуация может изменить ваш привычный ритм. Не отказывайте – в вашей доброте скрыта награда от Вселенной. Вечер проведите наедине со своими мыслями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот понедельник у вас может появиться ощущение, что вы на грани срыва. Это связано с большим количеством работы, которую вы взяли на себя. Потому попробуйте себя разгрузить и отдохнуть. Отложите гаджеты и перезагрузитесь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра у вас будет много энергии для выполнения рабочих дел. Не стоит тратить ее на рутину и быт. Предлагайте свои идеи и будьте уверены – они не останутся незамеченными. Но помните: часть сил лучше оставить для себя, а не потратить все сразу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вас ждет неожиданная встреча. Это может быть старый друг или новый знакомый, который вдохновит вас или принесет интересную идею. Все, что от вас нужно – не отказаться. Вечер посвятите второй половинке – она нуждается в вашем внимании.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы почувствуете потребность в покое, но вокруг будет слишком много движения. Попытайтесь найти баланс: не втягиваться в хаос, но и не закрываться от мира. Слушайте, наблюдайте – завтра детали расскажут больше, чем общая картина.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Может возникнуть чувство, что вас не понимают. Не пытайтесь доказать свою правоту силой аргументов. Лучше просто наблюдайте и приведите конкретные факты. Время все расставит по местам.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День подарит вам неожиданную мягкость в общении с людьми, с которыми раньше было сложно. У вас будет шанс уладить старый конфликт или просто почувствовать легкость в отношениях. Уделите время любимому человеку.