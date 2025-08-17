До сих пор будоражит сердца миллионов: какая песня стала самой популярной в начале 2000-х (видео)

Этот хит был написан вокалистом группы менее чем за час

Музыка способна не просто звучать, а трогать душу. Есть хиты, которые остаются актуальными на долгие годы, возвращая нас к самым ярким эмоциям и воспоминаниям. Одной из них стала песня "How You Remind Me" группы Nickelback.

"Телеграф" решил узнать, чем особенный этот трек и что о нем известно. В начале 2000-х годов он взорвал мировые чарты.

Какая песня была самой популярной в 2002 году

В 2002 году весь мир облетел хит канадской рок-группы Nickelback — "How You Remind Me". Песня вышла 17 июля 2001 года и стала первым синглом с их третьего студийного альбома "Silver Side Up".

Композиция мгновенно завоевала популярность, покорив миллионы сердце по всему миру. Песня заняла первое место в чартах Billboard Hot 100, а также вошла в топовые списки множества стран, включая Великобританию, Германию и Австралию.

Интересно то, что трек "How You Remind Me" был написан менее чем за час. Вдохновение пришло к вокалисту группы Чаду Крюгеру, когда он ссорился со своей девушкой. Музыкант ушел в подвал, включил микрофон и начал импровизировать, выплескивая свои эмоции в песню. Его девушка была удивлена и назвала композицию великолепной.

Nickelback

Эта песня о любви, разочаровании и попытках наладить отношения, что очень близко большинству слушателей, поэтому она мгновенно стала мировым хитом. И до сих пор ее включают на вечеринках, поют в караоке, используют в социальных сетях и продолжают слушать, размышляя о любви, на радио и всех стриминговых платформах.

