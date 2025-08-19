Укр

Этот цветок никогда не сгорает: в одной из областей Украины растет редкое растение

Марина Бондаренко
Поле
Поле. Фото Коллаж "Телеграфа"

Растение имеет пышное соцветие

На территории Украины можно встретить немало редких растений, однако одно из них особенно поражает своей уникальностью – оно горит и не сгорает.

Речь идет об ясенце белом, которого в народе называют неопалимым кустом. Недавно этот удивительный цветок, вероятно, увидели вблизи города Рудки на Львовщине, как пишет пользователь Facebook на своей странице.

Как выглядит неопалимый куст

Ясенец белый – это многолетнее травянистое растение высотой от 50 см до 1 м. Листья похожи на листья ясеня, отсюда и название. Цветок имеет нежные большие лепестки белого или розового цвета с темными жилками, собранные в пышные соцветия. Цветет обычно в июне-июле.

Ясенец белый
Как выглядит растение

Уникальность

Главная особенность растения – его эфирные масла. В жаркую погоду они выделяются настолько интенсивно, что может вспыхнуть пожар, но растение не сгорит. Именно поэтому ясенца белого называют "неопалимым кустом" и охватывают многочисленными легендами.

Где растет

В природе этот редкий цветок растет преимущественно на солнечных опушках, полянах и сухих склонах. В Украине его можно встретить очень редко, в основном в западных и центральных областях. Из-за своей уникальности и малой численности растение занесено в Красную книгу Украины.

Ясенец белый
Как выглядит растение

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что редкое растение захватывает украинские земли. Оно имеет длинные волосистые белые ости, поэтому кажется, что степь будто седеет.

