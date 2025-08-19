Этот цветок никогда не сгорает: в одной из областей Украины растет редкое растение

Растение имеет пышное соцветие

На территории Украины можно встретить немало редких растений, однако одно из них особенно поражает своей уникальностью – оно горит и не сгорает.

Речь идет об ясенце белом, которого в народе называют неопалимым кустом. Недавно этот удивительный цветок, вероятно, увидели вблизи города Рудки на Львовщине, как пишет пользователь Facebook на своей странице.

Как выглядит неопалимый куст

Ясенец белый – это многолетнее травянистое растение высотой от 50 см до 1 м. Листья похожи на листья ясеня, отсюда и название. Цветок имеет нежные большие лепестки белого или розового цвета с темными жилками, собранные в пышные соцветия. Цветет обычно в июне-июле.

Уникальность

Главная особенность растения – его эфирные масла. В жаркую погоду они выделяются настолько интенсивно, что может вспыхнуть пожар, но растение не сгорит. Именно поэтому ясенца белого называют "неопалимым кустом" и охватывают многочисленными легендами.

Где растет

В природе этот редкий цветок растет преимущественно на солнечных опушках, полянах и сухих склонах. В Украине его можно встретить очень редко, в основном в западных и центральных областях. Из-за своей уникальности и малой численности растение занесено в Красную книгу Украины.

