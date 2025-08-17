Этот цветок остался только в одной области Украины: как выглядит редкий красавец
В Украине постепенно сокращаются редкие растения, а потому некоторые виды оказываются под угрозой исчезновения. Одним из таких видов является цветок, который сейчас растет только в одной общине одной области.
Речь идет о большом васильке придаточном, который занесен в Красную книгу Украины. Его можно увидеть на фото в публикации "Inform.zp — Новости Запорожья".
Что это за цветок
Василек придаточный — это небольшое, изящное растение с фиолетовыми или нежно-розовыми цветами, стройными стеблями и серовато-зелеными листьями, слегка опущенными. Цветки формируют небольшие соцветия, что делает растение легко узнаваемым среди степной растительности.
Природная среда василька — степные и полупустынные участки, склоны и обочины, где почва умеренно плодородная и солнечная. Раньше растение распространялось гораздо шире, но со временем его ареал сузился. Основными причинами исчезновения стали осушение земель, распашка степей, чрезмерный выпас скота и затопление после строительства Каховской ГЭС.
Беленьковская община сегодня является последним местом, где растет этот цветок. Местные ученые призывают сохранять популяцию василька придаточного, охранять его природные места роста и не срывать растения.
