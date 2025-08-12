Как будто степь поседела: редкое растение "захватывает" украинские земли (фото)

Это растение имеет серебристые "волосы"

В Днепропетровской области зафиксировали интересное явление — увеличение площади произрастания редкого степного растения. Его высота кое-где превышает один метр.

За последний год его заросли заметно расширились, образуя своеобразные "волны" из нежных серебристых волокон, которые колышутся на ветру. Подобное можно увидеть на фото в публикации "Днепр — это Украина" в Facebook.

Что это за растение

Ковыль — это многолетнее травянистое растение из семейства тонконоговых, которое известно своей изящной красотой и шелковистыми остями. В период цветения она образует густые пучки тонких, длинных листьев, а во время созревания появляются длинные волосистые ости, создающие эффект "серебряного тумана" над степью.

Ковыль на степи

Взрослые растения могут достигать от 60 сантиметров до более метра в высоту, образуя "волнистые" поля. Именно такие экземпляры наблюдают сейчас в степных зонах Днепропетровщины. По данным из публикации, за год площадь роста ковыля в регионе визуально увеличилась, что свидетельствует о благоприятных условиях для его развития.

Как выглядит ковыль

Ковыль обычно встречается в степных и полупустынных регионах Евразии — от Украины и России до Монголии и Китая. В Украине она является символом степи и часто упоминается в народных песнях и легендах. Некоторые виды ковыля занесены в Красную книгу Украины, ведь их природные места роста исчезают из-за распашки земель и выпаса скота.

