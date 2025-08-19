Ця квітка ніколи не згорає: в одній з областей України росте рідкісна рослина

Рослина має пишне суцвіття

На території України можна зустріти чимало рідкісних рослин, проте одна з них особливо вражає своєю унікальністю — вона горить і не згорає.

Йдеться про ясенця білого, якого у народі називають неопалимою купиною. Нещодавно цю дивовижну квітку ймовірно побачили поблизу міста Рудки на Львівщині, як пише користувачка Facebook на своїй сторінці.

Як виглядає неопалима купина

Ясенець білий — це багаторічна трав’яниста рослина заввишки від 50 см до 1 м. Листя схоже на листки ясеня, звідси й назва. Квітка має ніжні, великі пелюстки білого або рожевого кольору з темними жилками, зібрані у пишні суцвіття. Цвіте зазвичай у червні–липні.

Унікальність

Головна особливість рослини — її ефірні олії. У спекотну погоду вони виділяються так інтенсивно, що може спалахнути пожежа, але рослина не згорить. Саме через це ясенця білого називають "неопалимою купиною" та оповивають численними легендами.

Де росте

У природі ця рідкісна квітка росте переважно на сонячних узліссях, галявинах та сухих схилах. В Україні її можна зустріти дуже рідко, переважно у західних та центральних областях. Через свою унікальність і малу чисельність рослина занесена до Червоної книги України.

