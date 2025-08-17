Брачный танец? Украинец выполнил необычную зарядку на пляже в Одессе и стал звездой сети (видео)

Мужчина то "плыл", то мотал головой

В Одессе отдых на море не обходится без забавных и неожиданных моментов. На этот раз внимание отдыхающих привлек мужчина, который решил сделать упражнения прямо на пляже, но его зарядка выглядела очень необычно.

Как можно увидеть на видео в Telegram-канале "Одесса ІNFO", мужчина на пляже "Дельфин", что в Одессе, сначала присел будто на невидимый стул, после чего начал активно мотать головой. Со стороны это выглядело так, будто он настоящий рокер, который отрывается под любимую музыку. Позже он начал размахивать руками, имитируя движения пловца в воде.

Кадры быстро разлетелись по соцсетям. Пользователи шутят, что, вероятно, это особый вид зарядки. А многие сразу вспомнили известный интернет-мем: "Так 3 раза в день делать и спина болеть не будет".

Необычные "тренировки" вызвали волну смеха в сети, а сам мужчина, видимо, совсем не обращал внимания на окружающих и продолжал упражнения, как настоящий мастер.

