Мамочка на опыте. В Одессе отдыхающие устроили себе собственное "море" на пляже (видео)

Такое не везде встретишь

На одном из одесских пляжей заметили необычную картину. Группа посетителей решила искупаться, но не в море.

Отдыхающие привезли с собой надувной кубовый бассейн, набрали в него морской воды и купалась исключительно там. Это можно увидеть на видео в Telegram-канале "Подслушано Одесса Новости".

Купанием в бассейне наслаждаются не только дети, но и взрослые, которые их сопровождают. Вероятно, что это их родители.

Есть предположение, что идея с бассейном возникла из-за угроз, которые сейчас могут ждать в открытом море. Известно, что в акватории Черного моря иногда находят взрывоопасные предметы, в частности мины, которые может приносить течение к побережью.

Сколько времени взрослые и дети потратили, чтобы наполнить его — неизвестно. Но заметим, что начало видео, где в бассейне немного воды, записывалось где-то утром-днем, когда было светло, а конец — уже вечером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на побережье Одессы появился неожиданный гость из глубин моря. Под видео комментируют, что этих существ видели и раньше.