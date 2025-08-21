Никогда этого не делайте. Почему нельзя стричь котам усы

Позаботьтесь о здоровье любимца

Коты – это уникальные домашние хищники, имеющие на мордочке усы, которые ни в коем случае нельзя обрезать. Ведь усы – это не шерсть, это вибриссы.

"Телеграф" расскажет, ссылаясь на видео с канала "Pro Tvaryn", что особенного в кошках и почему нельзя стричь их усы. Усы у кошек – высокочувствительные сенсорные органы, играющие роль в ориентировании животного ночью, а также в пространстве.

Вибриссы похожи на волос или шерсть, но они имеют особое строение. Вибриссы глубоко посажены в кожу и соединены с нервными окончаниями, поэтому способны улавливать малейшие колебания в пространстве. Коты с помощью усов ориентируются и охотятся.

Где у кошек вибриссы

Эти особые вибриссы помогают им оценивать расстояние до предметов, размер отверстий и направление движения других объектов. Вибриссы у кота есть не только у губ, но и на лапах (чуть выше дополнительного мякиша), над бровями и на подбородке. Однако наибольшее внимание привлекают именно усы, потому что они плотные и длинные.

Если же коту обрезать все усы, он будет дезориентирован и даже может падать во время прыжков. Ведь отсутствие вибриссов нарушит восприятие пространства, к которому привыкло животное. Именно поэтому обрезать усы или укорачивать нельзя.

Где у кошек есть вибриссы

Сидром "усталых усиков"

Довольно часто можно увидеть кошек с короткими и тонкими ломающимися усами. Это называют синдромом "усталых усиков". Он чаще возникает, когда у животного миска и поилка имеют малый диаметр, то есть достаточно узкие.

Котам следует давать пищу и воду в тарелках, диаметром захватывающих самые длинные усы, то есть фактически плоские и широкие миски. Ведь длительное использование другой посуды может вызвать повреждение вибриссов во время еды или питья.

Интересно, что коты могут разгоняться до 48 километров в час и подпрыгивать в высоту до пяти раз больше собственного роста. Они начинают учиться охоте и жизни хищника уже с 3 недель от рождения.

