Эту ягоду можно перепутать с ежевикой. Можно ли ее пробовать (фото)

Ежевику можно спутать с другой ягодой. Она растет в густых кустарниках и на опушках.

Речь идет за сизую ежевику. "Телеграф" расскажет подробнее об этой ягоде.

Эта ягода – это дикорастущий родственник классической садовой ягоды, имеющий свои особенности. Сизая ежевика действительно очень похожа на обычную ежевику внешним видом.

Ее плоды имеют характерную черно-фиолетовую окраску и состоят из мелких косточек, собранных в единую ягоду. Однако есть и отличия: плоды сизой ежевики обычно немного меньше по размеру, а листья имеют более выраженный сизоватый оттенок, что и дало название этому растению.

Эта дикорастущая ягода предпочитает густые кустарники, лесные лужайки и обочины дорог. Растение достаточно неприхотливое и может расти как в полутени, так и на открытых участках.

Плоды сизой ежевики вполне съедобны, однако имеют достаточно кислый, терпкий вкус, значительно отличающийся от сладковатой садовой ежевики. Из-за ярко выраженной кислинки эта ягода редко употребляется в свежем виде, но может использоваться для приготовления компотов, варенья или в дополнение к другим сладким ягодам.

Собирателям ягод следует быть осторожными и не путать сизую ежевику с другими дикорастущими плодами, особенно если они не уверены в своих знаниях о растениях.

