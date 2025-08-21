Не ешьте этот перец, потому что он может навредить вам: в чем причина

Вы будете в шоке

Не весь перец, выращенный на огороде, безопасен для употребления. Есть случаи, когда овощ может представлять угрозу для здоровья.

"Телеграф" расскажет об этом подробнее. Есть четыре причины.

Опасным становится плод, если он поражен плесенью, гнилью или имеет черные пятна внутри. Такой перец может содержать не уничтожаемые токсины даже после термической обработки. Также не рекомендуется употреблять зеленые части плодов горького перца – у них повышенное содержание алкалоидов, вызывающих раздражение слизистой.

Перец, выращенный с использованием азотных удобрений, может накапливать нитраты. Это особенно касается первых весенних урожаев. Признаком повышенного содержания нитратов может быть водянистая структура плода и горький привкус.

Еще одна опасность – перекрестное опыление между сладким и острым сортом. В результате даже обычный сладкий перец может иметь жгучий вкус, способный вызвать раздражение у людей с чувствительным желудком.

Таким образом, вред может нанести перец с повреждениями, признаками плесени, выращенный с избытком химических удобрений или полученный от смешанного опыления.

